В Одесі поблизу непрацюючого нафтопереробного заводу сталася пожежа

Вчора, 25 серпня, о 14:49 до Служби Порятунку “101” надійшло повідомлення про про загоряння сухої трави на території заводу за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння сухої трави та сміття окремими осередками на території непрацюючого нафтопереробного заводу.

Вогнеборці пожежу локалізували о 15:11 та о 15:31 ліквідували на площі 1500 м2. Загрози розповсюдження пожежі на будівлі та споруди заводу не було. Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба