В Одесі побільшало настінних малюнків: один із них намалював іноземець (фото)

Вчора, 10 березня, на стіні будинку на Старопортофранківській, 25 з’явилися три нових малюнка – два кота і жінка на тлі повного місяця.

Про це пише Одеса.Онлайн.

Художник з Мексики подарував одеситам малюнок на стіні двоповерхівки. Разом з іноземцем стіну прикрашав одесит Денис Білий.

Як повідомив художник студії М97 Ігор Матроскін, ексцентричну даму, яка тримає в руках горщик з квіткою, намалював художник з Мексики Габріель Демарк. Він подорожує і нещодавно приїхав з Європи.

Разом з художником студії Денисом Білим вони намалювали три малюнки. Останній зобразив двох котів. Один з них в костюмі.

– Це збірний образ ідеального українського чиновника. Тому що він повинен бути добрим і пухнастим, а не злим і байдужим. Зараз вони більше схожі на вовків, а ми хочемо, щоб на котиків, – розповів Матроскін.

Фото: Odessa.online

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