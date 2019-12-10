В Одесі планують запровадити двоставковий тариф на опалення: оплатити рахунки за тепло можна буде навіть влітку

Уже в січні в Одесі можуть запровадити двоставковий тариф, при якому частина витрат КП «Теплопостачання міста Одеси» розділять на весь рік.

Про це сьогодні, 10 грудня, розповів директор підприємства Олександр Михайлов, повідомляє Пушкинская.

За його словами, необхідність введення двоставкового тарифу в місті назріла давно. При ньому умовно-постійні витрати «ТВВ», тобто гроші на зарплати працівникам підприємства, ремонтні кампанії, інші адмінвитрати, виділять із загальної структури і розділять на 12 місяців. Таким чином всі споживачі будуть цілий рік платити фіксовану суму. Щось на зразок абонентської плати. Ну а в опалювальний сезон до цієї платі будуть додавати тільки вартість фактично спожитої містянами теплової енергії. Суть в тому, що всі витрати підприємства при двоставковому тарифі одеситам не потрібно буде «закривати» великими платежами виключно в опалювальний сезон.

– Це дасть жителям можливість поетапно оплачувати послуги, а підприємству – забезпечити постійні надходження на зарплати і ремонти мереж. Цей тариф допоможе знизити пікове навантаження на сімейні бюджети в опалювальний сезон. Ми до цього давно йшли. Двоставковий тариф – архіважливий, – сказав Михайлов.

Якщо завтра сесія міськради дасть тепловикам дозвіл на розробку двоставкового тарифу, запрацювати він може в Одесі вже в січні. За словами директора «ТВВ», діяти треба швидко: провести розрахунки двоставкового тарифу зараз можна на підставі тих же даних, які вже віддали в НКРЕКУ для установки звичайного тарифу. Вже цього тижня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), займеться розглядом нових тарифів на тепло для одеситів.

Двоставочні тарифи, додав Михайлов, в Одеській області діють в Південному і Чорноморську. Якщо говорити про всю Україну, то такі тарифи працюють у Львові, Чернівцях та 4 інших великих містах.

Фото: bilyayivka.city

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