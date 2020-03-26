В Одесі під час карантину працювала лазня: її власницю оштрафували поліцейські

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час візиту правоохоронців у приміщенні закладу знаходилося близько десятка відвідувачів та адміністраторка.

Відносно жінки поліцейські склали протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якого передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дуже прикро, що деяким суб’єктам господарювання, аби усвідомити серйозність ситуації, що склалася у більшості країн світу, і зупинитися на карантин, потрібне втручання правоохоронців.

Поліцейські продовжують у посиленому режимі слідкувати за дотриманням карантинних заходів задля протидії поширенню захворювання на COVID-19 та виконувати свою повсякденну роботу, і нагадують, що за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемії передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Фото: ЧЕline

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