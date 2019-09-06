В Одесі під час благодійного концерту виступить соліст німецькомовного гурту De Phazz

Karl Frierson – унікальний голос знаменитої лаунж-групи De Phazz.

8 вересня, у неділю, о 14:00 в Одесі дасть безкоштовний концерт Karl Frierson – унікальний голос знаменитої лаунж-групи De Phazz.

Про це повідомляє Культурометр.

Концерт відбудеться в рамках благодійного заходу в Ресторані Fratelli (вул. Грецька, 17). Вхід вільний. Vintage Charity Market – це благодійний проект, де кожен може поділитися речами в хорошому стані або купити ці речі. Всі виручені від продажу кошти йдуть на благодійність.

У цей день одеситів чекає тотальний розпродаж брендового і не дуже (але обов’язково в хорошому стані) одягу: жіночого, чоловічого та дитячого, а також розпродаж взуття, аксесуарів, біжутерії та парфумерії, квіти, подарунки та великий благодійний аукціон.

Фото: karlfrierson.com