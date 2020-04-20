В Одесі першокласник звернувся до міського голови з проханням прибрати сміття на Слобідці (відео)

Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-каналі Мирослава.

– Прогулюючись по вул. Червонослобідська в районі Слобідки м.Одеси, ми з татом виявили купи сміття. Видно, що воно вже багато років нікого не хвилює. Але це хвилює нас. Пан Геннадій Леонідович, допоможіть вирішити цю проблему, адже очищення планети починається з міста в якому ми живемо. Міста Одеси. Дякую за вашу увагу, – йдеться у описі до відео.

Фото: YouTube

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