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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі перед судом постануть вихователі дитячого реабілітаційного центру

В Одесі перед судом постануть вихователі дитячого реабілітаційного центру

Вихователі закладу залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси, підозрюваних у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули до Центру за викликом вихователя, знущався та побив двох неповнолітніх вихованців.

Правоохоронцями з’ясовано, що вихователі закладу у цей час залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції (ч. 2 ст. 137 КК України).

Фото: Судова влада України

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