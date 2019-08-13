В Одесі назвали перелік пляжів, які не відповідають гігієнічним вимогам

Проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси .
Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України.
Як зазначається, проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси.
За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку, за санітарно-мікробіологічними показниками, не відповідають гігієнічним вимогам пляжі:
- 16 ст. Великого Фонтану,
- 13 ст. Великого Фонтану,
- 10 ст. Великого Фонтану,
- «Аркадія»,
- «Отрада».
А також місця скиду стічних вод:
- СБО «Південна»,
- СБО «Північна»,
- Одеської ТЕЦ.
Фото: IGotoWorld
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