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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі назвали перелік пляжів, які не відповідають гігієнічним вимогам

В Одесі назвали перелік пляжів, які не відповідають гігієнічним вимогам

Проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси .

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається, проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси.

За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку, за санітарно-мікробіологічними показниками,  не відповідають гігієнічним вимогам пляжі:

  • 16 ст. Великого Фонтану,
  • 13 ст. Великого Фонтану,
  • 10 ст. Великого Фонтану,
  • «Аркадія»,
  • «Отрада».

А також місця скиду стічних вод:

  • СБО «Південна»,
  • СБО «Північна»,
  • Одеської ТЕЦ.

 

Фото: IGotoWorld

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