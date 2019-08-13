В Одесі назвали перелік пляжів, які не відповідають гігієнічним вимогам

Проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси .

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається, проби морської води були відібрані 6 серпня у визначених контрольних точках на пляжах Одеси.

За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку, за санітарно-мікробіологічними показниками, не відповідають гігієнічним вимогам пляжі:

16 ст. Великого Фонтану,

13 ст. Великого Фонтану,

10 ст. Великого Фонтану,

«Аркадія»,

«Отрада».

А також місця скиду стічних вод:

СБО «Південна»,

СБО «Північна»,

Одеської ТЕЦ.

Фото: IGotoWorld