В Одесі на території заводу сталася пожежа

Вчора, 14 вересня, о 22:34 до Служби Порятунку “101” надійшло повідомлення, про загоряння на території заводу. за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Середня, 36, ТОВ “Левада”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на 2-му поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

Вогнеборці пожежу локалізували о 23:06 та ліквідували о 23:13 на загальній площі 30 м2. Внаслідок пожежі вогнем знищено оздоблення стелі, пошкоджено горіщане перекриття, покрівля, майно та оргтехніка в кабінеті. Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає. Збиток встановлюється.

Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба