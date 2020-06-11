В Одесі на складі сталася пожежа: є постраждалий

Постраждалого працівника підприємства, який самостійно намагався погасити пожежу, госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 11 червня, о 12:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення за адресою: м. Одеса, Малиновський р-н, вул. М. Боровського, 39.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено загоряння побутового приміщення та дерев’яних піддонів у складському приміщенні.

Рятувальники локалізували пожежу о 12:58 та ліквідували її о 13:15 на загальній площі 60 м2.

Під час самостійного гасіння пожежі отримав отруєння продуктами горіння працівник підприємства, якого каретою ШМД госпіталізовано до лікарні. Загиблих немає. Збитки встановлюються.

Від ДСНС було залучено 10 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

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