В Одесі минулого тижня народилося п’ять пар близнюків

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Загалом минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з’явилися на світ 279 немовлят, що на 10 дітей більше, ніж попереднього тижня.

Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з’явилося на світ 154 – на 13 більше, ніж за попередній тиждень. Також за тиждень побачили світ 125 маленьких одеситок.

Переконливе лідерство за кількістю прийнятих пологів минулого тижня отримав міський пологовий будинок №1, де з’явилися на світ 85 немовлят.

З 15 години 3 серпня тимчасово припинено госпіталізацію пацієнток у пологовий будинок №1 у зв’язку з необхідністю проведення щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту.

Відновлення роботи пологового будинку №1 заплановано на 24 серпня.

Решта міські пологових будинків Одеси ведуть прийом вагітних, роділь і породіль у звичайному режимі.