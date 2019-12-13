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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі менш, ніж за тиждень зібрали чверть мільйона для постраждалих у пожежі

В Одесі менш, ніж за тиждень зібрали чверть мільйона для постраждалих у пожежі

Цільовий фонд був створений 6 грудня – на другий день після пожежі.

Про це повідомляє УСІ.

Жителі Одеси за шість днів перевели 248,3 тис. грн для допомоги постраждалим і сім’ям загиблих під час пожежі в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу. Гроші надійшли на рахунок спеціально відкритого цільового фонду міськради.

Кошти на рахунок переводили прості містяни, підприємства і комерційні структури. Мерія обіцяє дати повний звіт про розподіл зібраних коштів.

Цільовий фонд був створений 6 грудня – на другий день після пожежі. Перед цим представники міськради назвали шахрайством збір коштів, організований в соцмережі Facebook.

Відзначимо, що це лише один з рахунків, на який одесити збирали допомогу постраждалим у пожежі на Троїцькій, багато направляли кошти безпосередньо на рахунки родин постраждалих.

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