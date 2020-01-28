В Одесі медики прозвітували про випадки захворювання коронавірусом у місті

В Одесі, як і загалом по Україні, зараз не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією 2019-nCoV, спалах якої відбувся в Китаї.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За даними на 28 січня 2020 року, відомо про 4677 випадків зараження коронавірусами 2019-nCoV у світі, в тому числі 106 летальних випадків.

Коронавіруси – це велике сімейство респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання різної тяжкості: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

У разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання під час подорожі або після неї рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, для недопущення поширення коронавірусу 2019-nCoV у країні було вжито заходів, що включають створення оперативного координаційного штабу із залученням провідних фахівців, надання роз’яснень та рекомендацій регіональним лабораторним центрам, а також рекомендацій для лікарів, як діяти в разі виявлення вірусу 2019-nCoV.

Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. Підготовлено пакет матеріалів для поширення скринінгових анкет на борту літака. Загалом, українцям рекомендовано наразі утриматися від подорожей до Китаю.

Одеса не має прямих транспортних шляхів сполучення і авіарейсів з Китаєм. У новому корпусі міської клінічної інфекційної лікарні є боксовані палати зі спеціальною системою вентиляції, що дозволяють забезпечити індивідуальну ізоляцію пацієнтів з крапельними і особливо небезпечними інфекціями.

Всесвітня організація охорони здоров’я дає стандартні рекомендації з профілактики коронавірусу та інших захворювань, що передаються від людини до людини:

1. Часто ретельно мийте руки або обробляйте їх дезінфікуючими засобами.

2. Не торкайтеся немитими руками до обличчя – очей, носа, рота.

3. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусточкою, яку після використання потрібно відразу викинути і вимити руки.

4. Очищайте і дезінфікуйте часто використовувані об’єкти і поверхні.

5. Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження, будьте обережні з сирим м’ясом, молоком і т. ін.

6. Уникайте близького контакту з людьми, що мають ознаки застуди.

7. У разі появи симптомів захворювання – підвищення температури, кашель, утруднене дихання – якомога швидше зверніться до лікаря.

Фото: ОМР

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