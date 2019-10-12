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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі майже на пів року змінять схему руху декількох маршруток

В Одесі майже на пів року змінять схему руху декількох маршруток

До березня вісім автобусних маршрутів змінять схему руху.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту узвозу Маринеску з 20 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року (або до завершення ремонтних робіт) вносяться зміни тимчасового характеру в схеми руху міського громадського транспорту.

Автобусних маршрутів №№ 137, 145:
– у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Гаванної, на Військовий узвіз, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

Автобусного маршруту № 242:
– у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Преображенської на пров. Маяковського, Військовий узвіз, вул. Приморську вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутом.

Автобусних маршрутів № 105, 121, 130, 146, 168:
– у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, Ольгіївський узвіз, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

Робота автобусних маршрутів №№ 117, 240, 250 та трамвайних маршрутів №№ 3, 12, 15 буде здійснюватися по раніше зміненими тимчасовим схемам руху.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що рух автомобілів узвозом Маринеско перекриють на 5 місяців.

Фото: Politeka

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