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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі комунальники показали, як дезинфікують громадський транспорт (фото)

В Одесі комунальники показали, як дезинфікують громадський транспорт (фото)

В Одесі збільшили кількість дезинфекцій в міському електротранспорті.

Про це повідомляє пресслужба КП “Одесміськелектротранс” у Facebook.

З 4 березня 2020 року згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Одесміськелектротранс» посилило контроль за обробкою транспортних засобів загального користування на кінцевих зупинках дезінфікуючими речовинами.

Якщо раніше щоденну дезінфекцію проводили на території депо після закінчення вечірньої зміни, то тепер процедура буде проводитися ще й під час перезмінки.

Фото: пресслужба КП “Одесміськелектротранс”

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