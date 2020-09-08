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В Одесі іноземець придбав півтора кілограма амфетаміна поштою (відео)

В Одесі іноземець придбав півтора кілограма амфетаміна поштою (відео)

В Одесі правоохоронці заарештували громадянина сусідньої держави за підозрою у незаконному придбанні психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

23-річного молодика викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Одеській області одразу після того, як він отримав в одному з поштових відділень міста півкілограмову посилку з амфетаміном.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції. Пакет із психотропною речовиною в іноземця вилучили. В той же день правоохоронці провели обшук у тимчасовому помешканні молодика, в ході якого було вилучено додаткові речові докази його протиправної діяльності, пов’язаної з наркоторгівлею.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В його рамках вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 300 тисяч гривень. Згідно з чинним законодавством йому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Фото: пресслужба

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