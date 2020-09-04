В Одесі іноземець обікрав продавця закладу харчування (відео)

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Навідавшись до одного з кафе швидкого приготування їжі під виглядом покупця, зловмисник побачив, що продавець знаходиться на кухні, взяв із барної стійки його мобільний телефон і пішов.

На встановлення особи та місця знаходження правопорушника поліцейським знадобилося всього кілька годин. Ним виявився 48-річний громадянин однієї з країн Заквказзя, який нещодавно відбув покарання за крадіжку з автомобіля. Викрадений ґаджет у чоловіка вилучили та повернули власнику.

Слідчі Суворовського відділу поліції, куди був доставлений правопорушник, кваліфікували дії іноземця за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Проводяться подальші слідчі заходи.

Фото: пресслужба