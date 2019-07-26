В Одесі демонтували понад 100 рекламних конструкцій

У КУ Одесреклама» склали 60 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
З 22 липня 2019 року працівниками комунального закладу «Одесреклама» складено 60 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 102 рекламні конструкції.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.
Фото: Одеська міська рада
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