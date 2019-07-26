В Одесі демонтували понад 100 рекламних конструкцій

Бюджет Одессы “напряженный, но реальный” – горсовет “Бюджет в этом году в Одессе напряженный, но выполнимый, особенно это касается доходной части”, – заявила директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега. “Напряженку” с наполнением бюджета она объяснила тем, что в горсовете учли опыт прошлых годов и спланировали его так, что он получился напряженным, но реальным. Правда, не будет перевыполнения. “Денег нам хватит, наоборот, не осваиваются те ПОДРОБНЕЕ

Реконструкция теплосетей обошлась городу в 237 миллионов В этом году в Одессе провели замену пяти участков теплосетей, которая обошлась горбюджету в 237,1 млн. грн. Об этом на аппаратном совещании рассказал сегодня Александр Козловский, директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета. В своем отчете о готовности города к новому отопительному сезону он указал, что во время реконструкции было заменено 2920 м теплосетей на пяти участках: ПОДРОБНЕЕ