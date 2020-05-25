В Одесі чоловік розбив вікно у дитячому садочку і намагався вкрасти телевізори

Вчора, 24 травня, вночі до поліції звернулись громадяни та повідомили про розбите скло в дитячому садку, що розташований на вулиці Рішельєвській.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Патрульні поліцейські в лічені хвилини прибули на місце виклику та почали обстежувати територію навчально-виховного закладу. Згодом інспектори виявили чоловіка, який, розбивши вікно, проник до будівлі та, ймовірно, намагався вкрасти два телевізори.

Патрульні затримали порушника та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Фото: Патрульна поліція

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