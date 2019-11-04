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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі чоловік планував напад на свого роботодавця, поліцейські цьому вміло завадили

В Одесі чоловік планував напад на свого роботодавця, поліцейські цьому вміло завадили

Правоохоронці провели оперативну комбінацію і спрацювали на упередження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

До Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла оперативна інформація про планування вчинення злочину на території Одеси. Було встановлено, що 36-річний чоловік шукає осіб з кримінального кола для здійснення розбійного нападу на свого роботодавця – місцевого підприємця у сфері торгівлі.

Зловмисник склав відповідний план нападу і почав пошуки виконавця замислу. Він знав про наміри свого шефа провести оптову закупівлю товару, наявність у нього коштів для цього, час і маршрут його пересування. Оперативники ДВБ НПУ вирішили діяти на упередження, таким чином врятувати жертву запланованого нападу та затримати організатора.

Правоохоронці провели імітацію злочину. Вони використали вогнепальну зброю та “заволоділи” сумкою з грошима підприємця. Як було домовлено заздалегідь, «виконавець» зустрівся із організатором нападу та отримав половину від «здобичі».

Відразу після передачі частини коштів, замовника злочину затримали. Під час обшуку у організатора було вилучено щойно отримані ним гроші та пакетик з порошкоподібною речовиною.

Чоловікові оголошено про підозру за ст.27, ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникові, у разі доведення його вини в суді, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

 

 

 

 

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