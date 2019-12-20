В Одесі будівельник викрав у літньої жінки понад мільйон гривень

Правоохоронці затримали зловмисника, який викрав із помешкання одеситки більше мільйона гривень.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Чоловік проводив в квартирі потерпілої ремонтні роботи. Скориставшись її відсутністю, він викрав із шафи усі грошові заощадження.
Як тільки 69-річна жінка виявила відсутність готівки, відразу звернулась із заявою до Приморського відділу поліції.
Правоохоронці оперативно встановили особу та місце знаходження правопорушника. Ним виявився раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Під час проведення невідкладних слідчих дій у чоловіка вилучили частину готівки та речі, придбані на викрадені гроші.
Наразі фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.
Фото: Magiya.guru
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!