В Одесі будівельник викрав у літньої жінки понад мільйон гривень

Правоохоронці затримали зловмисника, який викрав із помешкання одеситки більше мільйона гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Чоловік проводив в квартирі потерпілої ремонтні роботи. Скориставшись її відсутністю, він викрав із шафи усі грошові заощадження.

Як тільки 69-річна жінка виявила відсутність готівки, відразу звернулась із заявою до Приморського відділу поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місце знаходження правопорушника. Ним виявився раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Під час проведення невідкладних слідчих дій у чоловіка вилучили частину готівки та речі, придбані на викрадені гроші.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Фото: Magiya.guru

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