В Одесі акцію обміну ялинок на солодощі можуть продовжити в лютому

В Одесі триває акція зі збору новорічних ялинок і їх обміну на солодощі.

Про це повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

Станом на 20 січня 2020 року одесити принесли в пункти прийому близько 20-ти тисяч хвойних дерев. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

Як зазначила заступниця директора, найбільшу кількість ялинок здають у спальних районах міста.

– Ми вже роздали 20 тисяч цукерок, і процес обміну ялинок на солодощі триває. Якщо люди будуть активно здавати хвойні, то ми продовжимо акцію і в лютому, – зазначила Наталія Мостовських.

З пунктів прийому ялинок двічі на тиждень самоскидами дерева відвозять у розсадник КП «Міськзелентрест», де за допомогою спеціальної техніки їх перетворюють на тирсу.

Комунальники використовуватимуть цю тирсу у вигляді добрив для вирощування нових зелених насаджень.

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