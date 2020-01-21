fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі акцію обміну ялинок на солодощі можуть продовжити в лютому

В Одесі акцію обміну ялинок на солодощі можуть продовжити в лютому

В Одесі триває акція зі збору новорічних ялинок і їх обміну на солодощі.

Про це повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

Станом на 20 січня 2020 року одесити принесли в пункти прийому близько 20-ти тисяч хвойних дерев. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

Як зазначила заступниця директора, найбільшу кількість ялинок здають у спальних районах міста.

– Ми вже роздали 20 тисяч цукерок, і процес обміну ялинок на солодощі триває. Якщо люди будуть активно здавати хвойні, то ми продовжимо акцію і в лютому, – зазначила Наталія Мостовських.

З пунктів прийому ялинок двічі на тиждень самоскидами дерева відвозять у розсадник КП «Міськзелентрест», де за допомогою спеціальної техніки їх перетворюють на тирсу.

Комунальники використовуватимуть цю тирсу у вигляді добрив для вирощування нових зелених насаджень.

Фото: 048

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить