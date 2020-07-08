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В Одесі 20-річна киянка обікрала жінку у черзі до лікаря

В Одесі 20-річна киянка обікрала жінку у черзі до лікаря

20-річна дівчина, яка приїхала на кілька днів до родичів, обікрала жінку, що чекала черги біля кабінету лікаря.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Щойно правопорушниця вийшла з медичної установи, її затримали співробітники поліції.

У дівчини вилучили гаманець з банківськими картками та грошима в сумі близько п’яти тисяч гривень та ста доларів. Його повернули власниці – 55-річній одеситці, яка на той час ще навіть не здогадувалася, що її обікрали.

Відомості за фактом крадіжки слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Фото: пресслужба

 

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