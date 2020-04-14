В Одесі 15 квітня жителі декількох вулиць залишаться без газопостачання: список адрес

Завтра, 15 квітня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою вул. Бернардацці, 8 без газу залишаться декілька десятків будинків.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Отже, будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- Вул. Бернардацці, 12/1, 12, 12/8, 12/9, 12/1а, 12/1б, 12/1в, 12/4, 12/3, 12/5, 12, 10/2, 10/1, 10/3-10/11, 4/6, 9/1, 9/9-2шт., 7/7, 7/9, 7/16, 7, 5-2шт., 5/7, 4/6-12шт., 4/6/1, 8/8, 8/10, 8, 8/3.
- Провулок Красних Зорь, 1, 10/9, 6-14.
- Новоберегова, 82а, 2-10.
- Ванний провулок, 3.
- Кордонний провулок, 1а-2шт.
- Літературна, 16, 17
- Заречна, 2-8
- Бернардацці, 4/6-4/7
Фото: Версії
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