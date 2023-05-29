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В ночь на 29 мая Одессу атаковали дроны-камикадзе: в городе стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь на 29 мая Одессу атаковали дроны-камикадзе: в городе стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские ударные беспилотники атаковали Одессу после полуночи 29 мая. Силы обороны встретили их зенитным огнем.

Одесские телеграм-каналы и соцсети сообщают, что в городе слышна стрельба из стрелкового оружие, зенитных пулеметов и артиллерии. Также прозвучало несколько сильных взрывов, предварительно — ракет противовоздушной обороны. 

Тревогу объявили в 1:20 ночи.  

Атаку врага подтвердил председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он призвал одесситов находится в укрытиях и верить в силы обороны. 

Также предупредил, чтобы жители города ни в коем случае не снимали работу сил ПВО и места возможных вражеских попаданий. Братчук напомнил об ответственности за такие съемки.  

Официальной информации о количестве вражеских БПЛА и возможных попаданиях по состоянию на 2:00 не поступало. 

ОБНОВЛЕНО 2:06

Официальное сообщение ОК «Юг»

Враг атакует с воздуха. Идет боевая работа. Может быть несколько волн атаки.
Напоминаем, что всем нужно быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить вред обломками на земле.

О результатах отчитаемся, как будет безопасно.

“Одесская Жизнь” следит за ситуацией и по мере появления новостей обновляем эту публикацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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