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Новости Одессы и Одесской области

В начале лета одесситы получили все субсидии и льготы, – горсовет

В начале лета одесситы получили все субсидии и льготы, – горсовет

Город впервые за несколько лет погасил все задолженности перед льготными категориями граждан.

К началу июня 2019 года все одесситы-получатели субсидий и льгот получили причитающиеся им выплаты, положенные с начала года. Об этом сообщила руководитель финансового департамента Одесского горсовета.

«Мы в полном объеме получили субвенцию по предоставлению льгот и жилищных субсидий. Всего — 217 миллионов гривен. Скоро будут начисления за май. Ожидаем, что они составят порядка 10 миллионов гривен», — отметила директор департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

Также по словам главы финдепартамента, с февраля-марта начисления по субсидиям значительно уменьшились в связи с их монетизацией. В апреле сумма начисленных монетизированных субсидий составила порядка 65 миллионов гривен.

Фото: rozumna-sila

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