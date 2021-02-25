В Москве обнаружили мертвой 20-летнюю Аделину Шелдон, которая приехала в столицу России из Одессы.

О ее смерти полиции стало известно 22 февраля, от хозяина квартиры, которую с января 2021 года арендовала одесситка, пишет “Курс“.

“Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила”, – рассказал арендодатель.

До этого он общался с квартиранткой по телефону, 4 февраля. Еще через 2 недели девушка перестала отвечать на звонки и хозяин квартиры решил наведаться к ней.

Замок пришлось взломать. Телоквартирантки обнаружили в комнате недалеко от кровати. По словам владельца квартиры, девушка на момент обнаружения была мертвой уже несколько дней.

Следователи считают, что девушка изводила свой организм сухим голоданием. и писала об этом в личном дневнике. В доме у погибшей почти не было еды. Возможно, ей стало плохо, но помощь она вызвать не успела.

Аделина Шелдон начала писать в 12 лет, а в 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности “Бизнес и экономика”. Является автором книги “Венценосные” о французской королевской семье.

Фото: Курс