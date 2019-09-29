В «Молодой гвардии» установят пожарную сигнализацию

Капитальный ремонт школы и киноконцертного комплекса предусматривает установку пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

Об этом сообщается на сайте госзакупок Prozorro.

По информации, изложенной в тендере, государственное предприятие Украинский детский центр «Молодая гвардия» объявило аукцион на электромонтажные работы. По плану, в помещениях киноконцертной площадки и школы должны провести пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре и установить управление эвакуацией людей.

На установку такой системы потратят 3 миллиона 887 тысяч 221 гривен. Работы планируют закончить 31 декабря 2019 года.

Напомним, что в прошлом году одесские СМИ распространяли слухи о том, что ГСЧС в Одесской области намеревались закрыть детский центр «Молодая гвардия» после проверок с 15 апреля по 8 мая. Однако в Министерстве социальной политики опровергли эту информацию – инженеры ГСЧС не выявили никаких нарушений. Вместе с тем, генеральный директор «Молодой гвардии» Эдуард Лебединский отметил, что обновить систему пожарной сигнализации нужно, но проблема была в финансировании.

Треть одесских школ не оснащена пожарной сигнализацией.

Фото: скриншот с YouTube канала “Молодой гвардии”