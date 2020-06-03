В мэрии готовят новые правила выгула домашних животных

В Одессе в ближайшее время появятся новые правила выгула домашних животных. Сейчас в мэрии их дорабатывают совместно с общественниками.

Как рассказал директор КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Александр Панченко, правила будут регламентироваться нормами украинского законодательства по благоустройству, защите прав животных, а также криминальным кодексом.

Планируется, что среди новых требований станет обязательная регистрация домашних питомцев. Пока в Одессе это рекомендательная норма.

Представительница общественной организации Animal-SOS-Odessa:



У департамента экологии, полиции и общественников уже есть наработки. Осталось их обсудить и предоставить итоговый документ.

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