В Милане показывают картины из одесского музея

На выставку в Италию отправились две живописные работы из Одесского музея Западного и Восточного искусства.

Так, в королевском дворце Палаццо Реале в Милане организовали проект “Жорж де Латур: освещенная Европа” в честь караваджиста ХVII века.

В экспозиции участвуют две одесские картины: «Евангелист Матфей» и «Евангелист Лука» голландского художника Золотого века Франса Хальса.

Об этом сообщили в музее Западного и Восточного искусства.

– Два произведения великого Франса Хальса из нашей коллекции принимают участие в большом международном проекте, — отметили в музее. — Будете в Милане — непременно посетите. Это очень красиво.

К слову, картина с изображением Святого Луки была создана в 1625 году. Некогда картину украли из одесского музея, но к счастью, ее удалось вернуть.

Выставка с участием одесских полотен продлится в Милане до 7 июня.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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