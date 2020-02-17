fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Милане показывают картины из одесского музея

В Милане показывают картины из одесского музея

На выставку в Италию отправились две живописные работы из Одесского музея Западного и Восточного искусства.

Так, в королевском дворце Палаццо Реале в Милане организовали проект “Жорж де Латур: освещенная Европа” в честь караваджиста ХVII века.

В экспозиции участвуют две одесские картины: «Евангелист Матфей» и «Евангелист Лука» голландского художника Золотого века Франса Хальса.

Франс Хальс - Святой Матфей

Франс Хальс – Святой Матфей

Франс Хальс - Святой Лука - около 1625 г.

Франс Хальс – Святой Лука – около 1625 г.

Об этом сообщили в музее Западного и Восточного искусства.

– Два произведения великого Франса Хальса из нашей коллекции принимают участие в большом международном проекте, — отметили в музее. — Будете в Милане — непременно посетите. Это очень красиво.

К слову, картина с изображением Святого Луки была создана в 1625 году. Некогда картину украли из одесского музея, но к счастью, ее удалось вернуть.

Выставка с участием одесских полотен продлится в Милане до 7 июня.

Фото: avatars.mds.yandex.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить