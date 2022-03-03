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В марте украинцы получат повышенные пенсии

В марте украинцы получат повышенные пенсии

В марте более 10 миллионов украинцев получат повышенные пенсии. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты со ссылкой на данные Пенсионного Фонда и Верховной Рады. 

Рецепты

Пенсионный фонд уже провел начисление пенсий за март 2022 года и приступил к передаче ведомостей уполномоченным для их выплаты банкам и «Укрпочте». Профинансировано уже 8,2 млрд. гривен, в том числе — 4,5 млрд. гривен для выплаты «военных» пенсий. В настоящее время  средства начисляются на счета.

По информации Службы, в марте повышенные пенсии получат полмиллиона военных. Увеличиться они должны в среднем на 705 гривен.

Также повысятся ежемесячные дополнительные компенсационные выплаты пенсионерам старше 75 лет.

Украинцы старше 80-ти получат дополнительно по 570 гривен, граждане в возрасте от 75 до 80 лет – по 456 гривен.

Служба сообщает, что в случае временного изменения места проживания пенсионера, который получал пенсионные выплаты через «Укрпочту», он может обратиться в органы ПФУ за помощью лично и получить пенсию по перечислению без открытия счета в банке.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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