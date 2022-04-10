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В Красноселке простятся с тремя погибшими при ракетном обстреле 7 марта

В Красноселке простятся с тремя погибшими при ракетном обстреле 7 марта

11 апреля в селе Красноселка под Одессой пройдет прощание с тремя погибшими от ракетного обстрела рашистов, который те совершили 7 апреля.

Об этом сообщили на официальной странице Facebook Красносельской территориальной общины.

Двое из погибших: 18-летний Александр Белинский и 19-летний Денис Демидов были местными жителями, 20-летний Даниил Бондарь – уроженец Донбасса.

Все трое ребят были военнослужащими. Российские агрессоры убили их при обстреле инфраструктурного объекта, расположенного в Красноселке.

Чтобы проводить солдат в последний путь, жители организуют «живой коридор» и преклонят колено.

Прощание начнется в 11:00 в Храме Св. Апостола Луки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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