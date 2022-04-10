В Красноселке простятся с тремя погибшими при ракетном обстреле 7 марта

11 апреля в селе Красноселка под Одессой пройдет прощание с тремя погибшими от ракетного обстрела рашистов, который те совершили 7 апреля.
Об этом сообщили на официальной странице Facebook Красносельской территориальной общины.
Двое из погибших: 18-летний Александр Белинский и 19-летний Денис Демидов были местными жителями, 20-летний Даниил Бондарь – уроженец Донбасса.
Все трое ребят были военнослужащими. Российские агрессоры убили их при обстреле инфраструктурного объекта, расположенного в Красноселке.
Чтобы проводить солдат в последний путь, жители организуют «живой коридор» и преклонят колено.
Прощание начнется в 11:00 в Храме Св. Апостола Луки.