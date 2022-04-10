В Красноселке простятся с тремя погибшими при ракетном обстреле 7 марта

Пропали одесские волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Херсон Три волонтера благотворительного фонда «Все будет Украина», которые 5 апреля направились с гуманитарной помощью из Одессы в Херсон, пятый день не выходят на связь. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 46-й: утренняя сводка с фронтов Сегодня, 10 апреля 2022 года, пошли уже сорок шестые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению рашистов. Очередную утреннюю сводку с фронтов обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ