В конце марта запустят новые авиарейсы из Киева в Одессу

Авиакомпания “Роза Ветров” (Windrose) с 29 марта запустит новые внутренние рейсы. Это будут четыре направления из киевского аэропорта “Борисполь” – в Одессу, Львов, Харьков и Днепр.

Как сообщают avianews.com, обслуживать эти рейсы будут на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600. Они рассчитаны на 70 мест.

Пока билетов и расписания полетов нет, так как еще идет подготовительная работа по запуску проекта, включая получение слотов в аэропортах.

Фото: ATR

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