В Киевском районе Одессы на время отключили светофор

На углу 4-й станции Люстдорфской дороги и улицы Дмитрия Донского возникла необходимость провести аварийные работы.
В связи с этим специалистам Южного РЭСа пришлось отключить в том районе светофор.
Об этом сообщает пресс-служба КП «СМЭП».
Работу сигнального устройства обещают возобновить до 19.00.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке магистрали.
Фото: khersonline.net
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