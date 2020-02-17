В Киевском районе Одессы на время отключили светофор

На углу 4-й станции Люстдорфской дороги и улицы Дмитрия Донского возникла необходимость провести аварийные работы.

В связи с этим специалистам Южного РЭСа пришлось отключить в том районе светофор.

Об этом сообщает пресс-служба КП «СМЭП».

Работу сигнального устройства обещают возобновить до 19.00.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке магистрали.

Фото: khersonline.net

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