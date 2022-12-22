В Киеве пытались убить редактора херсонского сайта

На своем телеграм-канале Константин Рыженко сам рассказал подробности случившегося.

Журналист 21 декабря находился в Киеве. Вечером, возвращаясь с тренировки с силовиками, он решил зайти в аптеку за лекарствами от простуды.

Неподалеку от аптеки к нему быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки.

“После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской. Пока у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает”, — написал Константин Рыженко.

Следствие о покушении ведет СБУ. Журналист просит всех, кто стал свидетелем этого события написать ему, или обратитесь в киевское отделение СБУ. Следствие ищет свидетелей.

“Меня тупо спасло то, что лень было нести броник в руках, а также спасло что он был хорошего качества … Конечно я это связываю со своей профессиональной деятельностью и, скорее всего, здесь есть «русский» след, но может быть разное под шум войны иногда могут сводить счеты маленькие мелочные люди”, — отметил Рыженко.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как Константин Рыженко бороля с рашистами в оккупированном Херсоне, а потом выбрался на свободную украинскую территорию: Бегство из оккупации — почти шпионская история херсонского журналиста (видео)