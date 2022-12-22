Новости Одессы и Одесской области

В Киеве пытались убить редактора херсонского сайта

В Киеве пытались убить редактора херсонского сайта

Константин Рыженко, главный редактор херсонского сайта “Херсон Newscity”, пережил покушение на свою жизнь. Журналиста спас бронежилет.

На своем телеграм-канале Константин Рыженко сам рассказал подробности случившегося.

Журналист 21 декабря находился в Киеве. Вечером, возвращаясь с тренировки с силовиками,  он решил зайти в аптеку за лекарствами от простуды.

Неподалеку от аптеки к нему быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки.

“После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской. Пока у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает”, — написал Константин Рыженко.

Следствие о покушении ведет СБУ. Журналист просит всех, кто стал свидетелем этого события написать ему, или обратитесь в киевское отделение СБУ. Следствие ищет свидетелей.

“Меня тупо спасло то, что лень было нести броник в руках, а также спасло что он был хорошего качества … Конечно я это связываю со своей профессиональной деятельностью и, скорее всего, здесь есть «русский» след, но может быть разное под шум войны иногда могут сводить счеты маленькие мелочные люди”, — отметил Рыженко.

Бронежилет, спасший жизнь Константину Рыженко

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как Константин Рыженко бороля с рашистами в оккупированном Херсоне, а потом выбрался на свободную украинскую территорию: Бегство из оккупации — почти шпионская история херсонского журналиста (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить