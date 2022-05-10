В южной части Одесской области проходит контрдиверсионная операция

Мероприятиями по выявлению и задержанию диверсантов охвачены территории Арцизской, Теплицкой и Павловской территориальных громад.

Об этом сообщает Болградская районная военная администрация.

«На территории Арцизской, Теплицкой и Павловской тергромад проводятся контрдиверсионные мероприятия для защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения; выявление и обезвреживание диверсионных групп РФ; отработка других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения» — сказано в сообщении Болградской РВА.

Местных жителей призывают с пониманием отнестись к проведению указанной операции и быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям.

Также местное населения просят максимально содействовать в проведении указанных контрдиверсионных мероприятий.