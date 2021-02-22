В Израиле произошел разлив нефтепродуктов. В результате загрязнены 150 км береговой линии, погибли животные. В Министерстве экологии Израиля сделали заявление об экологическом бедствии.

Как сообщает Euronews, в одном из морских заповедников огромный урон нанесен популяции рыб и черепах. Также на береш выбросило огромную тушу финвала (фото).

Волонтеры уже вышли на очистку побережья, однако несколько человек попали надышались парами нефти и были госпитализированы.

Причина разлива нефтепродуктов достоверно не выяснена, но не исключено, что их могло выбросить на берег штормом. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.

Восстановление после катастрофы продлится не один год.

Ранее сообщалось, что песок из Сахары накроет некоторые европейские страны.

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