В Израиле произошел разлив нефтепродуктов. В результате загрязнены 150 км береговой линии, погибли животные. В Министерстве экологии Израиля сделали заявление об экологическом бедствии.
Как сообщает Euronews, в одном из морских заповедников огромный урон нанесен популяции рыб и черепах. Также на береш выбросило огромную тушу финвала (фото).
Волонтеры уже вышли на очистку побережья, однако несколько человек попали надышались парами нефти и были госпитализированы.
Причина разлива нефтепродуктов достоверно не выяснена, но не исключено, что их могло выбросить на берег штормом. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.
Восстановление после катастрофы продлится не один год.
Ранее сообщалось, что песок из Сахары накроет некоторые европейские страны.
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