В Ізмаїлі вночі на станції технічного обслуговування згоріли три автомобілі

Причина пожежі наразі встановлюється.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 27 вересня, о 02:36 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у місті Ізмаїл, а саме по вулиці Пушкіна.

Рятувальники встановили, що горять три автомобілі на території станції технічного обслуговування. Вогнеборці локалізували загоряння о 03:09 та ліквідували о 03:20 на загальній площі 10 м2.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль “Nissan Sunny”, пошкоджено 2-а автомобілі: “Chevrolet Aveo” та “Nissan Almera”

Причина пожежі та збиток – встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС