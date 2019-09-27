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Новости Одессы и Одесской области

В Ізмаїлі вночі на станції технічного обслуговування згоріли три автомобілі

В Ізмаїлі вночі на станції технічного обслуговування згоріли три автомобілі

Причина пожежі наразі встановлюється.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 27 вересня,  о 02:36  надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля  у місті Ізмаїл, а саме по вулиці Пушкіна.

Рятувальники встановили, що горять три автомобілі на території станції технічного обслуговування. Вогнеборці локалізували загоряння  о 03:09 та ліквідували  о 03:20 на загальній площі 10 м2.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль “Nissan Sunny”, пошкоджено 2-а автомобілі: “Chevrolet Aveo” та “Nissan Almera”

Причина пожежі та збиток – встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

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