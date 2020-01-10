В Измаиле уменьшили оплату за тепло: надеяться ли на понижение цен одесситам?

В связи со снижением стоимости газа коммунальное предприятие “Измаилтеплокоммунэнерго” пересчитало тариф на тепло для жителей Измаила почти на треть в пользу потребителей.

Это стало возможно благодаря постановлению Кабинета Министров №1082 от 24 декабря 2019 года, которое предусматривает коэффициент пересчета для изменения размера начисления тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению для населения.

В четверг, 9 января, исполком Измаильского горсовета единогласно поддержал решение о принятии коэффициента 0,72512, таким образом снизив стоимость тепла на 27%.

Мэр Измаила, Андрей Абрамченко сообщил, что город готов проводить корректировку тарифа хоть каждый месяц.

Также заявили о готовности провести перерасчет в Черноморске. Там пообещали рассмотреть возможность уменьшить сумму оплаты на 35%.

В то же время, одесситам, увы, перерасчет пока не светит. Новая руководитель КП “Теплокоммунэнерго” Анна Позднякова объяснила, что в Одессе тариф и так был ниже, чем в других городах Украины, и является убыточным для предприятия.

“Если наши депутаты в горсовете проголосуют за выделение из местного бюджета 26,8 млн. грн. для финансирования заявленного снижения цены за декабрь, тогда снижение будет”, – написала Анна Позднякова в своем Facebook.

Фото: ryazanovskoe.ru

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