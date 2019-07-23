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Новости Одессы и Одесской области

В Измаиле трое ограбили сигаретный киоск и спрятали деньги в носках

В Измаиле трое ограбили сигаретный киоск и спрятали деньги в носках

Участников «банды» задержали и доставили в полицейский участок.

Об этом сообщают на странице в ФБ сотрудники патрульной полиции Одесской области. По информации правоохранителей, им позвонил ночью случайный свидетель. Он рассказал, что видел, как трое взломали ролеты и, пробравшись в сигаретный киоск, что-то оттуда выносят.

Оперативники тут же прибыли на место. Грабители — двое мужчин и женщина — все еще были недалеко от киоска. Они никуда не торопились и, расположившись на месте преступления, спокойно делили добычу. Правоохранители застали их, когда те как раз считали деньги. Рядом они разложили украденное «добро» — жвачки, зажигалки, пачки сигарет, кофе в стиках.

К вопросу о том, где они все это взяли, наивные воры оказались не готовы. Так что полицейским было несложно догадаться, откуда у этого молчания растут ноги. Пришлось покорно следовать указаниям правоохранителей.

Оперативники, в свою очередь, решили тщательно осмотреть подозреваемых. Оказалось, что запасливые воры еще спрятали часть наживы. Так, в их нижнем белье нашли всякую дребедень, а в носках — денежные купюры. Участников «банды» задержали и доставили в полицейский участок, где им пришлось давать показания. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: скрин видео группы патрульной полиции в ФБ

 

 

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