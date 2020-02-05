fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В городе под Одессой планируют снизить цену на отопление за январь

В городе под Одессой планируют снизить цену на отопление за январь

Для населения города Черноморск решили пересмотреть тарифы за тепло.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

Стоимость услуги должны пересчитать за январь 2020 года. Такое решение приняли в связи со снижением общей суммы поставки природного газа.

Так, потребителям КП «Черноморсктеплоэнерго» собираются уменьшить цену примерно на 20%.

Новую цену должны указать в платежках. По информации «Черноморсктеплоэнерго», средняя сумма разницы будет такой:

Для 1-комнатной квартиры – 181,92 грн.

Для 2-комнатной квартиры – 288,46 грн.

Для 3-комнатной квартиры – 358,07 грн.

Фото: mg.gazeta

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить