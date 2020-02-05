В городе под Одессой планируют снизить цену на отопление за январь

Одесситам должны пересчитать платежки за отопление в декабре, но чиновники не могут договориться (обновлено) Тариф на тепловую энергию за декабрь 2019 года в Одессе необходимо пересчитать в сторону уменьшения. Это рекомендует Кабинет министров Украины всем регионам в связи со снижением цены на газ. Однако участники заседания комиссии по вопросам ЖКХ в Одесской мэрии пока не смогли принять окончательное решение о снижении тарифа. ПОДРОБНЕЕ

Перерасчета не будет: за отопление одесситы будут платить по-прежнему В Одессе все еще не просчитали возможность снижения тарифов на централизованное отопление. Как оказалось, свои расчеты не предоставила «Одесская ТЭЦ». Потому комиссия Одесского горсовета по ЖКХ не смогла принять решения, делать ли горожанам скидку на отопление за декабрь, как рекомендовал Кабинет министров. ПОДРОБНЕЕ