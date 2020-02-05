В городе под Одессой планируют снизить цену на отопление за январь

Для населения города Черноморск решили пересмотреть тарифы за тепло.
Об этом сообщает 04868.com.ua.
Стоимость услуги должны пересчитать за январь 2020 года. Такое решение приняли в связи со снижением общей суммы поставки природного газа.
Так, потребителям КП «Черноморсктеплоэнерго» собираются уменьшить цену примерно на 20%.
Новую цену должны указать в платежках. По информации «Черноморсктеплоэнерго», средняя сумма разницы будет такой:
Для 1-комнатной квартиры – 181,92 грн.
Для 2-комнатной квартиры – 288,46 грн.
Для 3-комнатной квартиры – 358,07 грн.
Фото: mg.gazeta
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