В городе под Одессой могут закрыть кладбища на Пасху

В Черноморске рассматривали вопрос о недопуске людей на кладбища во время Пасхальных праздников.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

На сегодня в городе пока нет официального распоряжения о введении таких мер. Однако власти поддержали это решение в связи с карантином из-за угрозы пандемии.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о реализации в стране инициативы “Пасха дома”. В частности, он призвал людей не ходить на богослужения, а смотреть трансляции онлайн.

Также глава государства попросил священнослужителей отнестись к ситуации с пониманием и сократить проведение массовых мероприятий.

Ранее также появилась информация, что запретить празднование Пасхи вне дома полностью могут, если в стране заболеет 10 тыс. чел.

Фото: belapan.by

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