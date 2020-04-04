В городе под Одессой могут закрыть кладбища на Пасху

В Черноморске рассматривали вопрос о недопуске людей на кладбища во время Пасхальных праздников.
Об этом сообщает 04868.com.ua.
На сегодня в городе пока нет официального распоряжения о введении таких мер. Однако власти поддержали это решение в связи с карантином из-за угрозы пандемии.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о реализации в стране инициативы “Пасха дома”. В частности, он призвал людей не ходить на богослужения, а смотреть трансляции онлайн.
Также глава государства попросил священнослужителей отнестись к ситуации с пониманием и сократить проведение массовых мероприятий.
Ранее также появилась информация, что запретить празднование Пасхи вне дома полностью могут, если в стране заболеет 10 тыс. чел.
Фото: belapan.by
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