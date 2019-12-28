В городе близ Одессы объединят все социальные службы

В Белгород-Днестровском городском территориальном центре социального обслуживания предложили объединить все социальные службы в одном месте.
Для этого решили создать городской Центра предоставления социальных услуг.
В структуру Белгород-Днестровского терцентра входят отделение социальной помощи на дому, отделение дневного пребывания, отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи, а также университет третьего возраста.
Для Центра предоставления социальных услуг уже и помещение присмотрели – здание бывшей детской поликлиники, которое пока не используется, но находится в хорошем состоянии. Для всех посетителей будет удобно местоположение новой социальной организации, поскольку здание находится в центре города.
Фото: static.mk.ru
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