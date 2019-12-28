В городе близ Одессы объединят все социальные службы

В Белгород-Днестровском городском территориальном центре социального обслуживания предложили объединить все социальные службы в одном месте.

Для этого решили создать городской Центра предоставления социальных услуг.

В структуру Белгород-Днестровского терцентра входят отделение социальной помощи на дому, отделение дневного пребывания, отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи, а также университет третьего возраста.

Для Центра предоставления социальных услуг уже и помещение присмотрели – здание бывшей детской поликлиники, которое пока не используется, но находится в хорошем состоянии. Для всех посетителей будет удобно местоположение новой социальной организации, поскольку здание находится в центре города.

Фото: static.mk.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!