В Генштабе ВСУ сообщили о потерях армии РФ и ситуации в местах столкновений

На утро 26 февраля ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед. Более 3,5 тысяч российских оккупантов погибли, еще почти 200 пленные.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, был уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 ОМБР уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области.

Осуществлены одиночные авиационные удары в районах СУМЫ, ПОЛТАВА, МАРИУПОЛЬ. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе МОЗЫРЯ (Баларусь) находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКОЕ и ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе КОСОВЩИНА.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.

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