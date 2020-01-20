В гараже под Одессой сгорел автомобиль (фото)

Сначала загорелся гараж. После огонь перекинулся на одноэтажный частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.

Когда прибыли спасатели, пламя успело охватить площадь в 35 кв.м.

К счастью, никто не пострадал.

В то же время огонь уничтожил имущество в гараже, а машина, стоящая там, сгорела практически дотла. По предварительным данным, в моторном отсеке авто произошло короткое замыкание электросети.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти от пожара два расположенных рядом жилых дома.

Фото: облГСЧС

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