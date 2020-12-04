Автокатастрофа на трассе Одесса-Киев: погибли люди (фото)

На трассе Одесса-Киев днем 3 декабря произошло смертельное ДТП.
Около остановки общественного транспорту у села Новоелизаветовка столкнулись «Toyota» и «Opel». Погибли водитель и пассажирка автомобиля «Toyota».
Второй водитель обошелся незначительными травмами, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
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