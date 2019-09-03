В ДТП на юге Одесской области пострадало пятеро

Авария произошла в городе Измаил, на окружной дороге, на отрезке, где улица Единства пересекается с трассой «М-15».

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль AUDI A6. Как отмечает bessarabiainform.com, водитель микроавтобуса должен был пропустить AUDI , однако не сделал этого.

Предварительно известно о пяти потерпевших. В частности, пострадала девушка, которая ехала на пассажирском месте в AUDI, а также годовалый мальчик и двухлетняя девочка. Их госпитализировали. Обстоятельства выясняют правоохранители. Факт внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Фото: bessarabiainform.com