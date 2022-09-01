В День города в Одессе пройдет рок-фестиваль

Фестиваль памяти рок-исполнителей «Літо Буде» пройдет в Одессе 2 сентября 2022 года на сцене сцене More Music Club.
Об этом сообщают организаторы фестиваля в социальной сети facebook.
Фестивалю уже 17 лет и раньше он назывался «Кончится Лето». Но из-за ситуации, которая сложилась в результате полномасштабной войны России против Украины, организаторы решили обновить его идеи и концепцию, по-сути, сделать новый фестиваль.
Ведь есть много наших героев, рок-звезд и крутых музыкантов, которые уже не с нами, но оставили значительный след в истории, и дань уважение которым мы просто не можем не отдать: да, в прошлом году не стало Миська Барбары («Мертвий Півень») , также вспомним и Скрябина и Кузю («Братья Гадюкины») и многих других,
— сказано в представлении нового фестиваля.
Фестиваль «Літо Буде» пройдет в Одессе 2 сентября на сцене More Music Club.
Выступят:
- ЛПН
- К.У.Л. (последний концерт)
- Пожарный кран
- Олег Кучерук
- Schtöporъ (акустика)
Начало в 18:30.
Вход — донейшн от 70 грн (в поддержку ВСУ и потребности ММС).