В День города в Одессе пройдет рок-фестиваль

Об этом сообщают организаторы фестиваля в социальной сети facebook.

Фестивалю уже 17 лет и раньше он назывался «Кончится Лето». Но из-за ситуации, которая сложилась в результате полномасштабной войны России против Украины, организаторы решили обновить его идеи и концепцию, по-сути, сделать новый фестиваль.

Ведь есть много наших героев, рок-звезд и крутых музыкантов, которые уже не с нами, но оставили значительный след в истории, и дань уважение которым мы просто не можем не отдать: да, в прошлом году не стало Миська Барбары («Мертвий Півень») , также вспомним и Скрябина и Кузю («Братья Гадюкины») и многих других,

— сказано в представлении нового фестиваля.

Фестиваль «Літо Буде» пройдет в Одессе 2 сентября на сцене More Music Club.

Выступят:

ЛПН

К.У.Л. (последний концерт)

Пожарный кран

Олег Кучерук

Schtöporъ (акустика)

Начало в 18:30.

Вход — донейшн от 70 грн (в поддержку ВСУ и потребности ММС).