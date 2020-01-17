В декрет по очереди: отпуск предлагают сделать общим для всех членов семьи

В Верховной Раде озаботились декретным вопросом. Депутаты готовят специальный законопроект, который будет защищать женщин, которые при декретном отпуске часто теряют свои профессиональные навыки. Для этого планируют ввести такое понятие, как «трансферный декретный отпуск». Об этом в СМИ заявила народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Нововведения позволят мамам, папам, и даже бабушкам и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за ребенком, чтобы иметь возможность заменять друг друга в уходе за ребенком.

Нардеп объяснила: такая реформа декретных отпусков необходима для удовлетворения потребности женщины сохранить профессиональные навыки. Таким образом молодые мамы смогут не выпадать из профессии на три года.

— Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, затем выйти поработать и снова уйти в декретный отпуск, — заявила Галина Третьякова.

Кроме того, такие нововведения предоставят возможность всем членам семьи побыть с малышом в первые месяцы и годы его жизни. Это позволит изменить установку, когда мама берет на себя всю заботу о ребенке, а папы, оставаясь не у дел при новорожденном, крайне мало участвуют и в дальнейшем воспитании ребенка.

В данный момент законопроект находится на стадии разработки. Когда он будет подан на рассмотрение — не сообщается.

Фото: sublimeinstante.blogspot.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!