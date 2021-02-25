В четверг некоторые одесситы останутся без газа – адреса

Кабмин принял Постановление о цене на газ Кабинет министров Украины принял Постановление №25, которым ограничил цену на газ для бытовых потребителей максимумом в 6,99 гривны за м3. Ценник будет действителен на весь период карантина. Скорее всего, эта цена на голубое топливо не изменится и в марте. ПОДРОБНЕЕ