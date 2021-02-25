Новости Одессы и Одесской области

В четверг некоторые одесситы останутся без газа – адреса

В четверг некоторые одесситы останутся без газа – адреса

Сегодня, 25 февраля, в Одессе будут временно отключены от газоснабжения ряд потребителей на двух улицах.

По данным управления эксплуатации газового хозяйства Одессы, причина отключения газа – ремонтные работы на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по улице Боровского.

Так, с 9:00 до 17:30 без газа останутся:

  • улица Боровского, 36а/2, 36а/8а, 36а/10, 36а/17, 36а/22, 36а/28, 36а/36л, 36а/38, 36а/42, 36а/42а, 36а/56, 36а/1а, 36а/15, 36а/31, 36а/38а;
  • улица Промышленная, 40/а, 36, 36/1, 36/а, 36/б, 36/в, 36/г, 36/д, 36/е, 36/з, 36/к, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 32, 32/а, 32/б, 32/в, 32/г, 32/е, 30, 30/б, 30/в, 30/г, 28/а, 28/б.

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